06.05.2018

Wegen fehlender Unterstützung durch die Bundeswehr ist die aktive Arbeit in der Reservistenkameradschaft schwieriger und auch rückläufig. Das weiß auch Vorsitzender Wolfgang Richthammer in der Jahreshauptversammlung.

Lintach. Nach einem kurzen Rückblick des Vorsitzenden über das abgelaufene Vereinsjahr betonte 2. Bürgermeister Franz Weiß, dass durch den Abzug bisheriger Bundeswehrbereiche in der Region, die damit verbundene Unterstützung der Reservistenvereine rückläufig ist und sich dies auch auf das aktive Vereinsleben auswirke.Auch der Kreisvorsitzende der Kreisgruppe Oberpfalz Mitte, Bertram Gebhard, bestätigte dies und ergänzte, dass zusätzlich mit dem Wegfall der Wehrpflicht, die Unterstützung der Reservistenkameradschaften erkennbar weniger und auch der Personalstand in der aktiven Truppe spürbar rückläufig wurde. Gebhard sagte, dass in Schweden zwischenzeitlich wegen fehlender Personalstärke die Wehrpflicht wieder eingeführt wurde. Beide Redner wünschten der Reservistenkameradschaft Lintach weiterhin die notwendige Unterstützung und ein aktives Vereinsleben. Anschließend wurden Benjamin Weiß für zehn, Franz Weiß für 25 und Willibald Erras für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt.