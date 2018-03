Vermischtes Freudenberg

Die Mitgliederzahl bei der Siedlergemeinschaft Freudenberg bleibt stabil bei 208 Vereinsangehörigen. Dank einiger Zugänge können die Sterbefälle und Austritte ausgeglichen werden.

Ehrungen 40 Jahre Mitgliedschaft: Maria Fellner und Berthold Ries



20 Jahre: Andrea McAllister, Karl Schurz, Bernd Rumpler, Oswald Dotzler, Marita Niethammer, Senta Riedhammer und Hannelore Graf



10 Jahre: Richard Schießlbauer, Josef Walter, Brunhilde Schinabeck, Hubert Lenk, Hans Schrott, Ditmar Schraml (exb)

Der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Dotzler war ein Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin in Wutschdorf vorausgegangen, bei dem der Verein seiner verstorbenen Mitglieder gedachte. Vorsitzender Berthold Ries erinnerte vor zahlreichen Mitgliedern an die Rauchmelderpflicht und empfahl auch die Installation eines Kohlenmonoxidmelders. Für den Austausch alter Kamin- und Kachelofeneinsätze (ausgenommen Grundöfen) gelten Fristen.Bei zwei Sammelbestellungen im Frühjahr und Sommer wurden 320 000 Liter Heizöl an 130 Mitgliedsfamilien ausgeliefert. In seinem Rückblick erwähnte Ries das Familienfest, die Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde mit Waldspielen am Johannisberg und die Winterwanderung nach Witzlricht. Die Kasse der Siedlergemeinschaft sei trotz des geringen Jahresbeitrags von 20 Euro noch gut gefüllt, hieß es. Für das laufende Vereinsjahr sind die Teilnahme am Ferienprogramm, ein Tagesausflug, ein Vortrag von Heilpraktikerin Rita Böhm und die Winterwanderung geplant. Nach einem Grußwort von Bürgermeister Alwin Märkl berichtete Kreisvorsitzender Rudolf Sitter über aktuelle Themen wie die angestrebte Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in den Kommunen und das Problem bei der Zustellung der Siedlerzeitung.