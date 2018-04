Vermischtes Freudenberg

Als eine wichtige Stütze der Gemeinde erachtet Bürgermeister Alwin Märkl den SSV Paulsdorf. Bei der Jahreshauptversammlung stehen auch Ehrungen auf dem Programm.

Viele gute Ergebnisse

Vereinsfinanzen passen

Ehrungen 40 Jahre Mitgliedschaft: Martha Deierl, Sophie Deierl, Ingrid Demleitner, Sieglinde Hollweck, Reinhold Kummert, Resi Peter, Maria Aschenbrenner, Christa Aschenbrenner und Helene Groß



30 Jahre: Richard Butz, Richard Ries und Anita Veccaro



25 Jahre: Detlef Keith, Gerald Rebler, Peter Amschler, Sabine Amschler , Julia Amschler (rst)

Paulsdorf. Vorsitzender Albert Aschenbrenner stellte in seinem Rückblick fest, dass der Unterhalt des Vereinshauses bei Georg Deierl in den besten Händen ist. Lob galt auch Hans Schlosser für die Pflege der Sportanlagen. Der Verein hat eine neue Homepage. Ein Rasentraktor wurde angeschafft, der Kauf eines Mähroboters steht in diesem Jahr an.Ferner wurden auf dem Sportplatz die Barrieren abgeschliffen und gestrichen. Hans Plößl erneuerte die Kinderschaukel, Hans Bamler installierte eine neue Schuhwaschanlage. Derzeit hat der Verein 407 Mitglieder, darunter drei Schiedsrichter. Der Vorsitzende erinnerte an Preisschafkopf, die Oktoberfest und die Christbaumversteigerung.Bezüglich der Sparten stellte Aschenbrenner fest, dass die 1. Mannschaft mit dem neuen Trainer Sebastian Binner führend in der Kreisliga sei und die Zweite in der Spitzengruppe stehe. Bei den Jugendmannschaften gibt es Spielgemeinschaften: die F und D mit Freudenberg, die C und A mit Raigering. Die Tennisdamen 30 errangen die Meisterschaft, sie sind das Aushängeschild des Vereins. Der Bau des Kindertennisplatzes ist abgeschlossen.Spartenleiter Hans Schlosser berichtete, dass die 1. Mannschaft mit Platz acht ein gutes Ergebnis erzielt und die 2. Mannschaft den 4. Platz belegt habe. In den drei Jahren als Trainer habe Wolfgang Grünwald den schwierigen Umbruch erfolgreich gemeistert. Mit Sebastian Binner habe der Verein einen hervorragenden Nachfolger gefunden. Seit Ende August sein die Erste ungeschlagen und stehe an der Spitze der Kreisliga. Die 2. Mannschaft belege derzeit den 3. Tabellenplatz.Laut Jugendleiterin Melanie Ertel sind 27 Jugendliche in allen Altersklassen aktiv, 13 davon von A- bis D-Jugend in Raigering. Die D-Jugend wurde Meister, konnte aber aus Spielermangel das Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen. Im Frühjahr 2017 stand die D-Jugend auf Platz eins, die zwei E-Mannschaften waren gut platziert, die F-Jugend nahm einen Mittelfeldplatz ein. Im Herbst belegte die E-Jugend den 4. Platz, die F erreichte einen guten Rang. Auch bei der D- bis A-Jugend in Raigering lief es gut. Seit September 2017 ist Sebastian Weiß als D 2-Trainer in Raigering. Aufgrund des demografischen Wandels werden alle Jugendspieler des SSV Paulsdorf von anderer Vereinen betreut.Spartenleiter Hans Demleitner berichtete, dass die Tennisabteilung 120 Mitglieder hat. Die Suche nach einem Platzwart verlief bisher ergebnislos. Die finanzielle Lage der Sparte ist stabil. Die positive Entwicklung im Nachwuchsbereich hält dank der Zusammenarbeit mit der Tennisschule Breakpoint an. Zehn Mannschaften waren 2017 im Spielbetrieb. Die Herren 40 Bezirksliga mit dem TC Kümmersbruck erreichten den 4. Platz, ebenso die Herren 50 in der Bezirksliga mit dem TC Kümmersbruck. Die Damen 30 wurden Meister und stiegen in die Landesliga auf. Im Jugendbereich hat der TC zwei eigenständige Teams, fünf sind in der TEG. Bambini U 12 und Midcourt U 10 errangen die Meisterschaft.Spartenleiterin Christa Tröster berichtete, dass die beiden Gymnastikgruppen in Lintach und Paulsdorf sehr gut angenommen worden waren. Ein leichter Mitgliederzuwachs war zu verzeichnen. Aus der Leichtathletiksparte nahmen vier Mannschaften am Landkreislauf teil. Beim Freundschafts-Marathon Weiden - Amberg erreichte Iris Pinzenöhler den 3. Platz.Kassier Hans Bamler berichtete, dass die Mitgliedsbeiträge, die Eintrittsgelder bei den Spielen der 1. und 2. Mannschaft mit Wirtschaftsbetrieb, die Bandenwerbung sowie die Christbaumversteigerung die Haupteinnahmequellen seien. Im Großen und Ganzen zeigte er sich mit der finanziellen Situation des SSV Paulsdorf zufrieden.Da Paulsdorf heuer das Ziel des Landkreislaufs ist, sicherte Bürgermeister Alwin Märkl dem SSV Paulsdorf die Unterstützung der Gemeinde zu. Die Vereine und Institutionen arbeiteten immer besser zusammen. Märkl sagte zu, die Gemeindebusse für den Transport der Jugendlichen bei Aktivitäten des Ferienprogramms zur Verfügung zu stellen.