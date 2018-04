Vermischtes Freudenberg

Für den größten Verein der Gemeinde Freudenberg ist ein erfolgreiches Jahr zu Ende gegangen. 661 Mitglieder gehören derzeit dem SV Freudenberg an, ein großer Teil davon sind Kinder und Jugendliche.

Ehrungen 60 Jahre Mitgliedschaft: Georg Zweck und Andreas Binner



50 Jahre: Hans-Jürgen Brunner, Albert Dauer und Otto Laforsch



40 Jahre Treue: Manfred Burghardt, Peter Fischer, Gerhard Gress sen., Gertraud Rauch, Oswald Schuch, Alfred Schuller, Benno Schißlbauer sen. sowie Robert Zeitler



25 Jahre: Michaela Basler, Roland Binner, Christoph Dichtler, Barbara Gerl, Christian Graf, Holger Rauch, Michael Schlosser, Jutta Stobitzer, Annemarie Uschold, Johann Uschold, Andreas Wagner und Angelika Wagner (gri)

Vorsitzender Christian Straller zog bei der Jahreshauptversammlung im Sportheim Bilanz über das Vereinsjahr 2017. "Die Kinder und Jugendlichen spielen nicht nur Fußball", unterstrich er. Der SV sei mit Turnsparte und Tennisclub noch viel breiter aufgestellt.Dass der Sportverein das Leben in Freudenberg und Wutschdorf prägt, habe sich bei vielen geselligen Zusammenkünften gezeigt. Straller erwähnte unter anderem das Bockbierfest, die Sportlerkirwa, den Preisschafkopf und den Sportlerball. In diesem Jahr stehe die Sanierung des Vereinsgebäudes am Trainingsplatz in Hötzelsdorf an. Das Eternitdach soll durch ein Blechdach ersetzt werden, neue Dachrinnen werden montiert. Außerdem soll der hölzerne Giebelverschlag durch Mauerwerk ersetzt werden. Für 2019 ist geplant, die Toiletten und Duschen in Hötzelsdorf auf den neuesten Stand zu bringen.Der Gesundheitssport gewinnt auch beim SV Freudenberg an Bedeutung. Allein in dieser Abteilung seien rund 200 Mitglieder aktiv, berichtete Spartenleiterin Emma Zeitler. Die Turnabteilung bietet mittlerweile acht verschiedene Kurse an - von Kids Sport, über Zumba, Nordic Walking und Bodystyling bis hin zu "Fit bis ins hohe Alter". "Erfreulich ist, dass die Kurse super angenommen werden und auch in Lintach stets ausgebucht sind", sagte Zeitler.Der Klassiker ist natürlich Fußball. Abteilungsleiter Matthias Tafelmeier ließ die Hochs und Tiefs der ersten und zweiten Mannschaft Revue passieren. Die Erste habe einen Umbruch mit Trainerwechsel und dem Ausscheiden mehrerer langjähriger Spieler meistern müssen. So kämpft der SV jetzt gegen den Abstieg aus der Kreisliga. Derzeit gebe es mit dem neuen Mann an der Seitenlinie, Gebhard Hauer, aber ermutigende Signale.Das Fundament für die Zukunft der Fußballsparte bildet die Jugendabteilung. Laut Spartenleiterin Ina Piehler seien derzeit von den Bambini bis hin zur A-Jugend mehr als 50 Kinder und Jugendliche in den Nachwuchsteams aktiv. Sie dankte vor allem den Trainern und Betreuern für ihren wöchentlichen Einsatz auf den Fußballplätzen. Rund um das sportliche Angebot habe es eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten für die Kleinen gegeben, vom Pizzabacken bis hin zur Teilnahme am Faschingszug.Bei der Jahreshauptversammlung des SV Freudenberg wurde Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt.