Vermischtes Freudenberg

07.07.2017

2

0 07.07.2017

Bei Kaiserwetter und im Kreise seiner Familie hat Johann Meier aus Lintach seinen 80. Geburtstag gefeiert. Der 1937 in Hirschau geborene Jubilar wuchs in Pursruck als drittes Kind seiner Eltern Johann und Margarete auf und besuchte dort die Schule.

Er erlernte den Beruf des Feinmechanikers und war bis zu seinem Ruhestand bei der Firma Deprag in der Mikrotechnik angestellt. Im Januar 1960 heiratete er seine Frau Anna, eine geborene Kick aus Lintach, die er beim Tanz kennengelernt hatte. In Lintach bauten sich die Eheleute 1963 ihr Zuhause und zogen dort ihre fünf Kinder groß. In dem Haus lebt das Paar heute noch. Anna Meier pflegt mit viel Liebe den Garten. Das Glück mehrte sich bis heute mit zwölf Enkeln und drei Urenkeln.Die große Leidenschaft des Jubilars ist das Wandern. Dabei die Natur zu genießen, ist für ihn mit das größte Glück. Johann Meier ist Mitglied im Wanderverein, bei der Feuerwehr Lintach, beim VdK und beim Gartenbauverein. Seinen Ehrentag verbrachte er mit seinen Kindern, Enkeln, Urenkeln, Verwandten und Freunden.