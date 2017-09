Vermischtes Freudenberg

Aschach. Der Förderverein Klinik für Kinder und Jugendliche am Klinikum St. Marien Amberg, kurz Flika, unterstützt Familien in schwierigen Situationen. Darauf aufmerksam geworden, spendeten Kinder aus Aschach und Immenstetten einen Teilerlös aus ihrem Pfingstlümmelfahren an diese Einrichtung.

Beim Besuch von Flika wurden sie von Vorsitzender Margit Meier und Kassenverwalter Oskar Schmidt empfangen. Meier zeigte das neue Kinderbetreuungszimmer. Bei einem Krankenbesuch, einem ambulanten Termin, einem Arztgespräch, einer Notfallsituation oder dem stationären Aufenthalt einer Bezugsperson bieten hier qualifizierte Fachkräfte die kostenlose Betreuung von Kindern aller Alterstufen an. Laut Meier verschlingt das personalintensive, ausschließlich durch Spenden getragene Flika-Zimmer jährlich etwa 40 000 Euro. Sie verwies auf weitere Projekte wie den Diabetes-Gruppentreff für Familien von Kindern mit Diabetes Typ 1.Meier freute sich, dass sich gesunde Kinder erkrankter Mädchen und Buben annehmen und sie mit 255 Euro finanziell unterstützen.