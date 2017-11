Vermischtes Freudenberg

29.11.2017

29.11.2017

Auf zusammen 530 Vereinsjahre, in denen sie ungezählte ehrenamtliche Stunden aktiven Dienst leisteten, bringen es die 16 Mitglieder, die beim Kameradschaftsabend der Feuerwehr Aschach geehrt werden. Der Dank steht dabei im Mittelpunkt.

Ehrungen Mitgliedschaft



60 Jahre (Ehrenurkunde): Reinhard Püschl sen.



50 Jahre (Vereinsnadel in Gold): Josef Meier und Johann Scharl



40 Jahre (Vereinsnadel in Silber): Siegfried Dittrich, Hubert Schäffer und Gerhard Scheffmann



25 Jahre Vereinszugehörigkeit (Vereinsnadel in Bronze): Christian Drexler, Michael Walz, Thomas Scheffmann, Daniela Weiß, Franziska Bodensteiner, Petra Kopf, Mathias Demel, Manfred Held, Andreas Nübler und Thomas Walz (sche)

Aschach. Traditionell dient die Veranstaltung natürlich der Kameradschaftspflege. Aber sie sei auch Anlass, allen für ihr Engagement und deren Partnern für die Unterstützung Dank zu sagen, erklärte Vorsitzender Klaus Püschl bei der Eröffnung. Als erfreulich wertete er, dass die Zusammenkunft sehr gut besucht war, ebenso die gut gemischte Altersstruktur im Verein. Dies zeigte sich auch bei den anschließenden Ehrungen für 25- bis 60-jährige Mitgliedschaft, die Püschl zusammen mit Bürgermeister Alwin Märkl, Kreisbrandmeister Armin Daubenmerkl und dem Kommandanten Norbert Hiller vornahm.Auch Hiller würdigte die erbrachten Leistungen, kritisierte aber die spärliche Beteiligung an den Herbstübungen. Erfreulich sei dagegen, dass eine Gruppe die Leistungsprüfung Wasser erfolgreich ablegte und Wolfgang Weigl die Ausbildung zum Maschinisten absolvierte. Matthias Demel, Andreas Nübler, Michael Walz und Thomas Walz wurden für 25-jährigen aktiven Feuerwehrdienst geehrt. Gerhard Scheffmann erhielt das goldene Ehrenzeichen für 40-jährigen aktiven Feuerwehrdienst.Bürgermeister Alwin Märkl lobte die Bereitschaft der Floriansjünger, sich ehrenamtlich für in Not geratene Mitbürger zu engagieren. Er pflichtete dem Kommandanten bei, die Übungen nicht zu vernachlässigen, seien sie doch Garant für die Sicherheit im Einsatz. Kreisbrandmeister Armin Daubenmerkl wünschte sich, dass die Wehr weiterhin ihren nicht weniger werdenden Aufgaben gerecht werde.