23.10.2017

Nach dem tödlichen Unfall eines Traktorfahrers am Lintacher Kreisverkehr am Vormittag brachte der Kameradschaftsabend den eingesetzten Lintacher Feuerwehrleuten Ablenkung, um das tragische Geschehen ein wenig in den Hintergrund zu rücken. Das Danken stand im Mittelpunkt des Treffens.

Lintach. Der Zusammenkunft im Gasthaus Rehaber vorausgegangen war ein Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder. Höhepunkte des Abends waren die Verleihung von Leistungsabzeichen, Beförderungen sowie Ehrungen für langjährige Vereinszugehörigkeit. So wurde Katharina Rehaber zur Oberfeuerwehrfrau befördert.Bei diesem "Wohlfühlabend der Generationen" würdigten Vorsitzender Tobias Göbl und Kommandant Benjamin Weiß die Leistung der Aktiven. Vor allem der Feuerwehrjugend mit den beiden Jugendwarten Philipp Haindl und Philipp Meier, dem Vorstand sowie der Gemeinde und der Kreisfeuerwehrführung galt Dank für die Unterstützung. Weiß gab einen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Speziell erwähnte er die Brandeinsätze in Paulsdorf während der Kirwa und am neuen Schloss.In ihrem Grußwort lobte 2. Bürgermeister Franz Weiß die gute Zusammenarbeit der Freudenberger und der Lintacher Wehr in vielen Bereichen. Kreisbrandinspektor Hubert Blödt bedankte sich für das Engagement der Lintacher auch in den einzelnen Fachbereichen des Landkreises. Ehrenmitglied Ulrich Schmid wies in seinem Grußwort auf die kulturelle Bedeutung der Feuerwehr hin. Er bedankte sich bei den Wehrmännern für ihren professionellen Einsatz beim Kaminbrand in seinem Schloss.Vorsitzender Tobias Göbl wies auf die Rauchwarnmelderpflicht auch in Altbauten ab 1. Januar 2018 hin. Die Mitglieder konnten sich in eine Bestellliste für Rauchwarnmelder eintragen. Die Feuerwehrbilder des Jahres 2017, unter anderem vom Zwei-Tage-Vereinsausflug nach Passau und Krumlov, wurden gezeigt. Interessiert verfolgten die Anwesenden auch die drei Kurzfilme über Aktivitäten der Wehr in den 1980er-Jahren.