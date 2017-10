Vermischtes Freudenberg

26.10.2017

26.10.2017

Unter dem Motto "Wir lassen Freudenberg blühen!" hatten die Kinder unter Anleitung des Obst- und Gartenbauvereins Freudenberg/Wutschdorf im zurückliegenden Jahr zahlreiche Blumenzwiebeln auf dem Gelände des Kinderspielplatzes in der Pfarrer-Schatz-Straße gesteckt. Heuer waren Sonnenblumenkerne an der Reihe.

Die Verantwortlichen des Vereins hatten die Kerne beim Gartenfest an die Mädchen und Buben ausgegeben, die sie zu Hause in die Erde setzen und beim Wachstum begleiten sollten."Dazu erhielten die Kinder auch ein kleines Tagebuch, in dem sie beispielsweise den Saattermin, den Keimzeitpunkt oder das Entdecken der ersten Blüte notieren konnten. Wir wollten die Kinder dazu animieren, die Sonnenblume in ihrem Wachstum den ganzen Sommer über zu beobachten und sie so wieder mit der Natur vertrauter machen", erläuterte Vorsitzende Michaela Basler. Anfang September war die Vereinsleitung dann in den Gärten unterwegs, um die Höhe der aufgegangenen Sonnenblumen zu messen.Nun stand die Preisverleihung auf dem Programm. Dazu trafen sich die teilnehmenden Kinder im Jugendheim. Unter Anleitung von Tanja Walz und Carina Meier wurden zunächst Sonnenblumen aus Tonpapier gebastelt, die die Kinder zu Hause aufhängen können.Danach ging es an die heiß ersehnte Siegerehrung. Den mit 34 Zentimetern größten Blütendurchmesser hatte Louis Meier erzielt. Die längste Sonnenblume mit einer Höhe von 3,65 Metern hingegen stand im Garten von Leonie Walz. In der Kategorie "Kreativstes Tagebuch" gab es mit Magdalena Solfrank und Pia Augsberger gleich zwei Preisträgerinnen, sie hatten ihr Heft mit Zeichnungen und Bastelarbeiten individuell gestaltet. Als Preise wurden unter anderem Eintrittsgutscheine für das Kurfürstenbad in Amberg vergeben.