Vermischtes Freudenberg

25.03.2018

Wutschdorf. Die Ortschaft Wutschdorf hat wieder einen Bäcker - und die Kinder haben damit die Gelegenheit, althergebrachtes Handwerk kennenzulernen. Die Buben und Mädchen aus dem Kindergarten St. Martin besuchten jetzt Marco Ries in der Backstube. Der Gastgeber erzählte ihnen von den Fastenbrezen, die es früher in der Zeit vor Ostern gab. Die Brezen wurden einst durch ein kleines Kreuz in der Mitte als Fastenspeise gekennzeichnet. Wer sich traute, durfte Teig ausrollen und ihn so verschlingen, wie es der Bäckermeister vorgemacht hatte. Das schafften die Kleinen fast genauso gut wie Kindergartenleiterin Gertraud Prösl. Bild: gri