Vermischtes Freudenberg

03.11.2017

Rund 60 Jahre nach dem ersten Schultag fand im Gasthof Dotzler das zweite Klassentreffen der Geburtsjahrgänge 1951/52 statt. Insgesamt waren 28 ehemalige Schüler der Einladung gefolgt. Nachdem Lehrer Sigmund Lang krankheitsbedingt absagen musste, wurde er spontan von den Organisatoren Max Bösl und Albert Daucher besucht und mit einem Brotzeitkorb für sein früheres pädagogisches Wirken bedacht. Den Auftakt machte ein Rundgang durch die Grund- und Mittelschule Freudenberg. Albert Daucher, selbst Lehrer an der Schule, berichtete viel Interessantes. Am Abend traf man sich in der Pfarrkirche Wutschdorf zu einem Gottesdienst zum Gedenken an die bereits verstorbenen Mitschüler und Lehrer. Die musikalische Umrahmung übernahm Astrid Ritz, die Ehefrau eines Klassenkameraden. Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein frischte man Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit auf. Viele hatten sich erst nach langer Zeit wiedergesehen. Eine baldige Wiederholung dieses Schülertreffens wurde von allen gewünscht. Bild: gri