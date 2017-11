Vermischtes Freudenberg

15.11.2017

3

0 15.11.2017

Groß war die Spannung, als die Teilnehmer an den Stand traten: Mit jeweils einem Schuss ermittelten die Mitglieder der Schützengesellschaft D'Fensterbachtaler ihre neuen Würdenträger.

Schüler bis Senioren

Schuss um Preise

Vereinsmeister Schülerklasse: 1. Simone Heldmann, 2. Martin Fischer, 3. Johanna Fruth



Jugendklasse: 1. Franziska Fruth, 2. Corinna Donhauser



Schützenklasse Damen: 1. Alexandra Heldmann, 2. Magdalena Biehler, 3. Katharina Biehler



Schützenklasse Herren: 1. Thomas Reitinger, 2. Günther Rumpler, 3. Franz Fruth



Altersklasse: 1. Gottlieb Schäffer, 2. Willi Donhauser



Seniorenklasse: 1. Edeltraud Müller, 2. Klaus Jaintzyk (exb)

Pursruck. Die Überraschung war riesig, denn Anita Heldmann schoss das beste Blattl und wurde somit zum ersten Mal Schützenliesl. Der Schützenkönig heißt Sebastian Gebhardt. Musikalisch wurde der Abend von den beiden Raigeringer Musikanten Peter Bogner und Thomas Gummermann bis in den nächsten Tag hinein gestaltet.Schützenmeister Franz Fruth gab mit Unterstützung seiner Stellvertreterin Daniela Rumpler die weiteren Würdenträger bekannt. Liesl Anita Heldmann wird begleitet von den Zofen Michaela Schäffer und Petra Donhauser. Als Gefolge stehen dem König Sebastian Gebhardt die beiden Ritter Franz Fruth und Günther Rumpler zur Seite. Jugendkönigin wurde Franziska Fruth, Jugendritter ist Martin Fischer, Jugendzofe Corinna Donhauser. Eine neue Schüler-Königsscheibe hatten Daniela und Günther Rumpler gestiftet. In dieser Klasse erzielte den besten Schuss Polina Ullmann, die somit Liesl ist. Zur Seite stehen Schülerritter Andreas Heldmann und Schülerzofe Carina Fischer.In der Schülerklasse (aufgelegt) siegte bei Glück Alexander Heldmann vor Paul Rumpler und Marie Schneider. In der Meisterserie erreichte das beste Ergebnis erneut Alexander Heldmann, auf ihn folgen Marie Schneider und Andreas Heldmann. In der Schülerklasse (freihändig) lag bei Glück Johanna Fruth vorn, gefolgt von Simone Heldmann und Martin Fischer. In der Meisterserie erreichten diese drei das beste Ergebnis in der gleichen Reihenfolge: Johanna Fruth, Simone Heldmann und Martin Fischer.In der Jugendklasse (Glück) landete Franziska Fruth auf Platz eins, gefolgt von Corinna Donhauser. Bei der Meisterserie belegte Franziska Fruth ebenfalls den 1. Platz vor Corinna Donhauser. In der Schützenklasse (Glück) hatte den besten Schuss Alexandra Heldmann, vor Michaela Schäffer und Günther Rumpler. In der Meisterserie erreichte das beste Ergebnis erneut Alexandra Heldmann, gefolgt von Günther Rumpler und Katharina Biehler.In der Altersklasse (Glück) siegte Gerhard Heldmann, auf den Plätzen landeten Werner Gottschalk und Willi Donhauser. In der Meisterserie erreichte das beste Ergebnis Werner Gottschalk, gefolgt von Gottlieb Schäffer und Gerhard Heldmann. In der Seniorenklasse (Glück) gewann Klaus Jaintzyk vor Edeltraud Müller und Theo Schadl. In der Meisterserie lag Edeltraud Müller vorn vor Klaus Jaintzyk und Alfred Flierl.Beim Schuss um die Festpreise siegte in der Schülerklasse Andreas Heldmann, gefolgt von Alexander Heldmann und Paul Rumpler. In der Gesamtwertung auf Fest erreichte den 1. Platz Edeltraud Müller, es folgten Anton Heldmann und Simone Heldmann.