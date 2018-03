Vermischtes Freudenberg

Aschach. Der neue Pfarrgemeinderat von Aschach-Raigering bestätigte bei seiner konstituierenden Sitzung Ludwig Donhauser im Amt als Sprecher des Gremiums. Ihm zur Seite steht als Stellvertreterin Kerstin Püschl. Robert Weigl übernimmt die Aufgaben des Schriftführers. Finanzielle Angelegenheiten obliegen künftig Daniela Weiß.

Pfarrer Eduard Kroher dankte allen und freute sich über ihr Engagement, in allen Fragen, die die Pfarrgemeinde Aschach-Raigering betreffen, beratend und beschließend mitzuwirken. Erfreulich sei es auch, dass in den kommenden vier Jahren viele junge Frauen bereit seien, Verantwortung zu übernehmen.Die Arbeit und die Aktivitäten werden in den einzelnen Ausschüssen und Arbeitsgruppen vorbereitet. Die Mitwirkung dabei steht allen Pfarrangehörigen während der gesamten Wahlperiode offen. Die Ausschüsse unterteilen sich in Familie-Jugend-Ministranten mit Sprecherin Elke Weigl, Erwachsene-Senioren mit Sprecher Peter Roith, Liturgie-Caritativ mit Sprecherin Doris Luber sowie Feste-Pfarrsaal mit Sprecher Thomas Nübler.