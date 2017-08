Vermischtes Freudenberg

08.08.2017

1

0 08.08.2017

Lintach. Bei angenehmen Temperaturen feierten die Lintacher ihr mittlerweile schon traditionelles Dorffest. Veranstaltet, organisiert und unterstützt von den meisten örtlichen Vereinen, ging es wiederum auf dem Kinderspielplatz über die Bühne. Bereits nach der Sonntagsmesse begann die überwiegend gut besuchte Veranstaltung mit einem Frühschoppen. Zum Mittagessen gab es den von 2. Bürgermeister Franz Weiß zubereiteten Surbraten, aber auch die Bratwürsteln der Feuerwehr waren bei den Besuchern immer begehrt. Kaffee und Kuchen aus eigener Herstellung bot am Nachmittag der Obst- und Gartenbauverein an, und am späteren Nachmittag eröffnete der Pfarrgemeinderat einen Weinstand. Am Kinderspielplatz waren alle Spielgeräte und besonders die Krokodil-Hüpfburg stets belegt. Ein Festbesucher sowie Otto Meier sorgten am frühen Abend spontan für eine zünftige bayerische Musik. Das Lintacher Dorffest klang deswegen diesmal erst in den späteren Abendstunden aus. Bild: jow