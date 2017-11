Vermischtes Freudenberg

20.11.2017

23

0 20.11.201723

Überall im Land werden Pfarreigemeinschaften gebildet, und auch Lintach ist mittelfristig nicht mehr als eigenständiger Pfarrsitz vorgesehen. Damit steht auch der örtliche Pfarrhof vor einer ungewissen Zukunft.

Lintach. Kirchenpfleger Franz Weiß informierte die Gläubigen über diese Pläne bei der Pfarrversammlung. Eine Renovierung des Pfarrhauses durch das Bistum Regensburg sei nicht mehr vorgesehen, weil die Pfarrstelle künftig nicht mehr besetzt wird. Eine letztendliche Entscheidung falle aber erst später.Vorher hatte Pfarrer Robert Kratzer die gut besuchte Pfarrversammlung eröffnet. Dieser Nachmittag biete neben Kaffee und Kuchen auch die Möglichkeit, durch Vorschläge und Anregungen die Aktivitäten in der Pfarrei zu beleben und mitzugestalten, unterstrich der Geistliche. Als wichtige Themen für 2018 nannte er die Neuwahlen des Pfarrgemeinderats und der Kirchenverwaltung. Eine gute Altersmischung in den jeweiligen Gremien wäre sinnvoll und wichtig, damit die jeweiligen Bereiche gut vertreten seien, regte Kratzer an. Der Geistliche bedankte sich bei allen ehrenamtlichen Helfern, "die dazu beigetragen haben, dass die Pfarrei mit Leben erfüllt ist". Besonders würdigte er den Einsatz von Kirchenpfleger Franz Weiß und Pfarrgemeinderatsvorsitzendem Wolfgang Lehnert.Lehnert gab einen kurzen Rückblick über die Arbeit des Pfarrgemeinderats im vergangenen Jahr und eine kurze Vorschau auf Veranstaltungen in der Advents- und Weihnachtszeit. Franz Weiß stellte Ulrike Schießlbauer als neue Leiterin des Kindergartens St. Walburga vor. Der Kirchenpfleger kündigte die Innenrenovierung der Pfarrkirche an. Bei der Begehung mit einer Architektin vom Bistum Regensburg im Juli dieses Jahres sei eine Bestandsaufnahme erfolgt. Die Baumaßnahme selbst werde einige Zeit in Anspruch nehmen. Insgesamt sprach Weiß von einer zufriedenstellenden Gesamtsituation in der Pfarrei.Zum Schluss der Pfarrversammlung gaben der damalige Projektleiter Bernhard Wisgickl und der zuständige Pressewart Fritz Dietl einen Bilderrückblick über den Transport des Christbaums von der Oberpfalz zum Petersplatz nach Rom im Jahr 2015. Alle Anwesenden waren beeindruckt von den umfassenden organisatorischen wie auch körperlichen Leistungen.