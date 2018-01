Vermischtes Freudenberg

29.01.2018

0 29.01.2018

Lintach. Der Erlös des Lintacher Weihnachtsmarkts in Höhe von 1500 Euro wurde erneut an gemeinnützige Einrichtungen gespendet. Die Vereinsgemeinschaft als Ausrichter schenkte 1000 Euro der Organisation Dr. Luppa und 500 Euro dem Kindergarten St. Walburga. Nach dem ursprünglichen Schwerpunkt im Raum Asien widme sich Dr. Luppa nunmehr verstärkt Afrika, erklärte stellvertretender Vorsitzender Ulrich Schmid im Namen der Initiative. Schwerpunkte seien Bildungsarbeit, medizinische Projekte und Verbesserung der Wasserversorgung. Kindergartenleiterin Ulrike Schießlbauer informierte, dass die Zuwendung an St. Walburga für den Kauf von Musikinstrumenten verwendet wird. Das Bild zeigt die Vereinsvertreter mit Pfarrer Robert Kratzer (Mitte), Ulrich Schmid (Dritter von links) und Ulrike Schießlbauer (Sechste von rechts) sowie 2. Bürgermeister Franz Weiß (Siebter von links). Bild: jow