Vermischtes Freudenberg

30.07.2017

Der Männergesangverein Johannisberg Freudenberg feierte sein 50-jähriges Jubiläum mit einem großen Festabend (wir berichteten). Eine besondere Ehre wurde den Gründungsmitgliedern zuteil. Sie hoben den Verein 1952 aus der Taufe.

Weil es damals an Sängern fehlte und auch kein Chorleiter gefunden wurde, stellte der Männerchor seine Gesangstätigkeit ein. Er wurde nicht aufgelöst, er ruhte nur. 1979 wurde der Verein wieder gegründet.Beim Jubiläumsabend bedachten Vorsitzender Klaus Scholz und Bürgermeister Alwin Märkl die Gründungsmitglieder der ersten Stunde, Josef Pielenhofer, Anton Zeitler und Adolf Märkl für ihre Treue zum MGV Johannisberg mit einer Ehrenurkunde. Ausgezeichnet wurden auch aktive Sänger des Männerchores. Gerhard Dotzler erhielt für zehn Jahre die Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes in Bronze. Bereits 40 Jahre singt Franz Leitl mit. Leitl war von 1960 bis 1965 aktiv. Nach einer beruflichen Auszeit stieß er 1982 wieder zum Ensmble. Vorsitzender Scholz sang seit dem neunten Lebensjahr von 1949 bis 1955 bei den Obernzeller Donauspatzen an der Donau. Seit 1983 ist er aktiver Sänger beim MGV Johannisberg. Beide wurden für 40 Jahre Singen im Chor mit der Ehrenurkunde und der Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes in Gold gewürdigt.