Etsdorf. Bei guter Gesundheit feierten Maria und Herbert Schlosser aus Etsdorf ihr 60. Ehejubiläum. Unter den Gratulanten waren Pfarrer Moses Gudapati aus Wutschdorf, Pfarrvikar Christian Preitschaft und Ruhestandspfarrer Hans Hammer. Bürgermeister Alwin Märkl überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde. Die Jubiläumsfeier gestaltete eine Musikgruppe aus Passau, der der Schwiegersohn des Ehepaares angehört.

Herbert Schlosser wuchs mit sechs Geschwistern in Etsdorf auf. Aus dem Ort stammt auch seine Frau Maria, eine geborene Preitschaft. Sie war eines von acht Kindern. Die Jubilare heirateten 1958 in Etsdorf. Den beiden wurden ein Sohn und eine Tochter geschenkt. Zur Familie gehören heute sieben Enkel und vier Urenkel. Maria Schlosser absolvierte nach der Schulzeit eine Ausbildung zur Haushaltshilfe im Pfarrhof in Rottendorf. Danach bekam sie eine Anstellung als Arztgehilfin in der Praxis von Dr. Manfred Ebenburger in Amberg. Herbert Schlosser arbeitete nach dem Schulabschluss für zehn Jahre als Heizer in der Möhlkaserne. Dann war er in der Stanzerei Grammer beschäftigt und betätigte sich nebenbei in seiner Landwirtschaft.Die Leidenschaft der beiden gehört aber den Rössern. Mit ihren Pferdekutschen waren sie der Höhepunkt vieler Hochzeiten und Faschingsumzüge bis nach Neunburg vorm Wald. In ihrer Freizeit besuchen sie außerdem gern die Rossmärkte in München und Berching.