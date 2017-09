Mit Ulrike Schießlbauer erfahrene Erzieherin als Leiterin des Kindergartens St. Walburga in ...

26.09.2017

Lintach. Nach 27 Jahren an der alten Wirkungsstätte eine neue Herausforderung, neue Aufgaben und ein neues Umfeld gefunden: Ulrike Schießlbauer ist seit Anfang September die Leiterin des Kindergartens St. Walburga in Lintach.

Nachdem zum Ende des vergangenen Kindergartenjahrs die Leitung des Horts frei geworden war, freut sich die Pfarrei Lintach als dessen Träger, mit Schießlbauer eine sehr qualifizierte und engagierte Nachfolgerin gefunden zu haben. Bereits zum 1. September hat sie ihren Dienst begonnen und wurde nun ganz offiziell in ihre Funktion eingeführt. Das übernahmen Pfarrer Robert Kratzer, Kirchenpfleger und 2. Bürgermeister Franz Weiß, Elternbeiratsvorsitzende Cornelia Walz und Beirätin Martina Ott.Nach langjähriger Tätigkeit im Kindergarten St. Georg in Amberg, davon sieben Jahre als Leiterin der Einrichtung, freut sich Schießlbauer auf die neue Herausforderung. Auch die räumliche Nähe zu ihrem Wohnort Etsdorf spielte bei der Entscheidung zu diesem Wechsel eine Rolle. In der kurzen Zeit als Leitung habe sie sich schon sehr gut eingelebt, sagte sie und lobte im Besonderen die gute Zusammenarbeit mit ihrem Mitarbeiterteam. Alle Anwesenden wünschten Ulrike Schießlbauer für ihre neue Aufgabe eine glückliche Hand bei den oftmals nicht leichten Arbeiten im vollbelegten dreigruppigen Kindergarten.