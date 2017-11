Vermischtes Freudenberg

22.11.2017

Die Ehrung langjähriger Mitglieder steht im Mittelpunkt des Kameradschaftsabends der Feuerwehr Pursruck. Der Verein erntet viel Lob für seine Aktivitäten.

Gut besucht

Verhindert Schlimmeres

Ehrungen 50 Jahre Mitgliedschaft: Andreas Lorenz



30 Jahre: Herbert Heinrich, Franz Fruth, Herbert Heldmann und Anton Heldmann



20 Jahre: Florian Gebhard



10 Jahre: Wolfgang Schadl und Daniel Schäffer (exb)

Pursruck. Vorausgegangen war ein Gottesdienst in der Pfarrkirche Pursruck für die verstorbenen Mitglieder der beiden Ortsvereine, den Pfarrer Robert Kratzer zelebrierte. Anschließend ging es zum Kriegerdenkmal, wo zum Gedenken an die Toten der beiden Weltkriege 3. Bürgermeister Benno Schißlbauer ein Blumengesteck niedergelegte.Im Vereinsheim eröffnete 2. Vorsitzender Erich Deichl den gut besuchten Kameradschaftsabend. Nach einem Essen betonte 3. Bürgermeister Benno Schißlbauer in seinem Grußwort, "dass die Kameradschaft gepflegt sein muss, ansonsten wird es auch keine aktive Mannschaft der Wehr geben". Schißlbauer beglückwünschte die kleine Feuerwehr Pursruck zu ihren Aktivitäten. Mit einer Urkunde bedankte er sich besonders bei Andreas Lorenz für 50 Jahre Vereinstreue.Die Ausführungen von Kreisbrandinspektor Hubert Blödt zielten auf die Tätigkeit der Feuerwehren ab. "Es ist keine Selbstverständlichkeit, sondern verdient immer Dank, wenn Menschen sich bereiterklären, freiwillig anderen in einer Notlage zu helfen - und das 24 Stunden am Tag und bei jedem Wetter", würdigte der Kreisbrandinspektor.Er wies auf den Einbau von Rauchwarnmeldern hin. Das frühzeitige Erkennen von Gefahr gebe die Möglichkeit, Schlimmeres zu verhindern, besonders wenn es gelte, Menschenleben zu retten.