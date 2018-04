Vermischtes Freudenberg

11.04.2018

"Desmal war's nu schoiner". So, wie's einer der Stammgäste am Ende formulierte, hatten es offenbar alle Besucher des Musikantentreffens unter Freunden empfunden. In Freudenberg gab's hochkarätige Volksmusik und viel zu Lachen.

Die Familie Gericke von den Blechernen Sait'n hatte aufgrund des durchschlagenden Erfolgs vergangener Jahre erneut in den Landgasthof Dotzler eingeladen. Die Zuhörer im ausverkauften Saal erlebten an diesen Abend ein fulminantes Feuerwerk der Volksmusik. Letzteres zündeten die Blechernen Sait'n als Gastgeber, aber auch deren Freunde aus Oberbayern, die Familie Servi, und die Lokalmatadoren Die Hammerbachtaler Blousn.Humorist und Bauchredner Aurer Jackl aus Niederbayern garnierte als Moderator das Programm mit Witzen, Geschichten und seiner Handpuppe Luggi, so dass kein Auge trocken blieb. Der Aurer Jackl ist seit 30 Jahren ein Garant für beste bayerische Unterhaltung: Das bewies er auch in Freudenberg. Als Bauchredner hatte er den achtjährigen Luggi dabei. Und der plauderte nicht nur über seine Schulzeit, sondern auch eine Menge über seine Verwandtschaft aus - zur großen Freude des Publikums, das sich vor Lachen nicht mehr halten konnte. So dauerte es etwas, bis sich alle wieder beruhigt hatten und der Aurer Jackl fortfahren konnte.Als musikalische Tausendsassas zeigte sich die Familienmusik Servi aus Eching bei München, die heuer ihr 20-Jähriges feiern kann. Das Quartett ist in ganz Bayern bekannt und überall gerngesehen. Mit Eigenkompositionen und ständig wechselnden Instrumenten begeisterten die Eltern, Klaus Servi an der Gitarre und Gertraud Servi an der Harfe, sowie die beiden Söhne Johannes und Leonhard, unter anderem auf dem hölzernen Glachter, dem Kontrabass und dem "Hackbrett mit Hölzern". Letzteres ließ Johannes ließ seine Schläger einer Leichtigkeit und Geschwindigkeit regelrecht tanzen: Das Publikum quittierte das mit beindrucktem Staunen.Im ersten Teil packte die Familienmusik auch noch Flügelhorn und Steirische aus. Dann wandten sich die Musiker der "Schönen blauen Donau" zu. Die Interpretation mit Steirischer, Kontrabass, Gitarre und Harfe dürfte nur von der Musikerfamilie Servi zu hören sein. Nachdem diese noch das Taxi-Lied von Fredl Fesl in fantastischem dreistimmigen Männergesang zum Besten gegeben hatte, riss sie mit der Zugabe "Glachterrausch" das Publikum endgültig zu Begeisterungsstürmen hin.Die Blechernen Sait'n hatten es in ihrem ersten Beitrag "A ganz a pfiffig's Bauernviach" gleich auf den scheidenden Schnaittenbacher SPD-Landtagsabgeordneten Reinhold Strobl abgesehen. Franz Gericke lässt in dem Stück einen Affen zu Wort kommen, der an diesem Abend auf Strobl zustürmte und ihn zum Rollentausch aufforderte: "I goi für di in Landtag ei".Auch der Seehofer bekam in der Eigenkomposition "O mei des stinkt" sein Fett weg. Ihrem Mann auf den Leib geschrieben hatte Ingrid Gericke das Lied "I bin da Schoinste", dass dieser in typischer Manier, durch die Reihen gehend, darstellte. Im Lied von Willibald Reiss "Im Frühjohr wenn d' Sunna scheint" unterstützte Franziska Gericke ihre Eltern gesanglich. Natürlich durfte auch die beliebte Louis-Armstrong-Imitation Franz Gerickes nicht fehlen. Auf besonderen Wunsch der Gäste brachten die Blechernen Sait'n noch den bekannten "Nacktschneck" aus der Feder von Ingrid Gericke zu Gehör: Der sorgte für weitere Erheiterung und ließ die Stimmung im Saal erneut steigen.Die Hammerbachtaler Blousn ließ nicht nur die Herzen aller Blasmusikfreunde höher schlagen. Natürlich durften sie nicht ohne Zugabe aufhören. Diese, gemeinsam mit der Familienmusik Servi präsentiert, beendete den Abend grandios.