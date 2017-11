Vermischtes Freudenberg

19.11.2017

35

0 19.11.201735

ist für die neue Rektorin der Grund- und Mittelschule, Gabriele Krettner, nicht nur Schulort mit größerer pädagogischer und organisatorischer Herausforderung. In Freudenberg sind auch ganz persönliche Wurzeln von ihr zu finden, wie sie bei ihrer Antrittsrede verriet.

Vertrauen schenken

Langgehegter Wunsch

"Uns ist wichtig, die Mittelschule Freudenberg zu erhalten." Dieses Bekenntnis legte Schulamtsdirektor Heinrich Koch anlässlich der Amtseinführung der neuen Rektorin ab. Die Mittelschule gehört zusammen mit den Mittelschulen Kümmersbruck und Ensdorf dem Verbund Unteres Vilstal an.Laut Koch, der die besonderen Anforderungen an eine Schulleiterin in den Mittelpunkt seiner Ansprache stellte, besuchen momentan 149 Schüler in sieben Klassen in den Standorten Wutschdorf und Lintach die Grundschule. Unterrichtet werden sie von 16 Lehrkräften. Der Klassenschnitt beträgt nach Kochs Angaben 21,3 Schüler (Landkreis und Bayern 21,1). In der Mittelschule mit zehn Lehrkräften liegt der Schnitt bei 14,0 (Landkreis 19,8, Bayern 19,4) bei 56 Schülern in vier Klassen.Koch umriss die Aufgaben der Rektorin aus rechtlicher Sicht. Er betonte: "Es geht den Schülern gut, wenn das Schulteam Verantwortung übernimmt, Vorbild ist und ihnen Vertrauen schenkt. Und alles auf der Basis unserer Werteordnung, wie sie in der Bayerischen Verfassung niedergelegt ist." Eine wichtige Aufgabe hat nach seinen Worten die Schulfamilie.Bürgermeister Alwin Märkl als Vertreter des Sachaufwandträgers der Schule war der Überzeugung, dass mit der Besetzung der Rektorenstelle mit Kettner eine Persönlichkeit befunden worden sei, deren ganzer Werdegang genau auf diese Position hinzuleiten scheine. "Der Strukturwandel, der die ganze Arbeitswelt erfasst, hat vor unserer Schule nicht Halt gemacht", räumte Märkl ein. Er verwies auf das neue Programm ASV, mit dem alle Schüler erfasst werden.Die Erfolge, die die neue Rektorin in ihrer Laufbahn erzielt habe, basieren nach Märkls Überzeugung auf ihrem Fachwissen und ihrer Einsatzbereitschaft, aber auch darauf, dass sie andere überzeugen und motivieren kann. Den guten Wünschen schlossen sich Pfarrer Moses Gudapati, Gerlinde Fickenscher für das Kollegium, Elternbeiratsvorsitzende Christa Schlagenhaufer und Schülersprecher Mika Weiß an.Die gebürtige Ambergerin Gabriele Krettner skizzierte in ihrer Antrittsrede ihren persönlichen wie beruflichen Lebensweg. Sie studierte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, unterrichtete unter anderem in Ehenfeld die Kombiklasse 3 und 4 und 14 Jahre lang an der Albert-Schweitzer-Schule in Amberg. 2010 wurde sie Konrektorin an der Grundschule Rieden, ab 2013 an der Grund- und Mittelschule Ammersricht. Dort leitete sie die Schule das letzte halbe Schuljahr kommissarisch, bis sie nun zur Schulleiterin in Freudenberg bestellt wurde.Mit Freudenberg, so gestand sie, sei ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Hier würden viele schöne Erinnerungen wieder lebendig, plauderte sie aus ihrem Nähkästchen. Immerhin hat ihr Mann ihr auf einem Bankerl auf dem Johannisberg den Heiratsantrag gemacht. Ihre Absicht sei, als Rektorin eine wertorientierte Führung auf der Grundlage eines positiven Menschenbildes vorzuleben. "Kommunikation, Transparenz und Vertrauen stehen dabei im Vordergrund", kündigte sie an.