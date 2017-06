Vermischtes Freudenberg

Lintach. Diesmal gab es nicht nur die begehrten Hollerkücheln: Beim Hollerfest in Lintach wurden auch zwei Projekte der Dorferneuerung offiziell eingeweiht - das versetzte Kriegerdenkmal und der neue Brunnen auf dem Dorfplatz.

Mit der Dorferneuerung wurde das ehemalige Kriegerdenkmal in der Ortsmitte versetzt, um einen Gehweg zum Dorfplatz zu ermöglichen. Damit ließ sich auch der Straßenverlauf durch die Ortsmitte verbessern.Vor einem Jahr waren die Arbeiten abgeschlossen worden, nun folgte die offizielle Einweihung. Die Reservistenkameradschaft und die Fahnenabordnung der Feuerwehr stellten dabei die Ehrenwache. Ein weiteres Projekt war die Neugestaltung des Brunnens auf dem Dorfplatz ( www.onetz.de/1757770). Das Aschacher Künstlerpaar Hanna Regina Uber und Robert Diem hat das ursprünglich sehr einfach gestaltete Wasserbecken aufgewertet. Die Linde, auf die der Ortsname verweist, ist das Thema des neuen Dorfbrunnens: In ihm fließt aus einer Granitsäule über große bronzene Lindenblätter das "Lindenwasser" ins Becken.Bürgermeister Alwin Märkl betonte, dass der neue Dorfplatz ein Aushängeschild für Lintach sei, der durch den neuen Brunnen ein echter Mittelpunkt geworden sei. Platz, Brunnen und das neue Kriegerdenkmal bildeten ein Areal, das vielfältig genutzt werden könne - und auch schon genutzt werde. Der Leiter des Amtes für Ländliche Entwicklung der Oberpfalz, Thomas Gollwitzer, betonte, dass die Gestaltung des Dorfplatzes vorbildlich gelöst worden sei. Er erinnerte aber auch daran, dass die Dorferneuerung, zum Beispiel im Hochwasserschutz, noch nicht abgeschlossen sei.Hanna Regina Uber, die mit ihrem Mann Robert Diem den neuen Brunnen gestaltet hat, sagte, jedes Kunstwerk brauche seinen idealen Platz: Dieser sei auf dem Dorfplatz gefunden worden. Stefan Rehaber, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft für die Dorferneuerung, dankte allen, die zum Gelingen der bisherigen Aktionen beigetragen haben. Pfarrer Robert Kratzer erinnerte bei der Segnung an die Wichtigkeit des Wassers für das Leben der Menschen. Begleitet wurde die Einweihung von den "Wirtshaus Freundlichen".Im Anschluss daran startete das zweite Hollerfest, wiederum vom Dorf- und Kulturverein organisiert. Im Mittelpunkt stand die Zubereitung der knusprigen Hollerkücheln. Aber auch andere Spezialitäten wie Hollersekt, -likör oder -saft, Kaffee und Kuchen wurde den zahlreichen Gästen angeboten.