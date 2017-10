Vermischtes Freudenberg

24.10.2017

23

0 24.10.201723

Das neue Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr Freudenberg-Wutschdorf ist eingetroffen. Die Schlüssel für das Auto vom Typ VW T 6 mit Allrad und langem Radstand übergab 2. Bürgermeister Franz Weiß an Kommandant.

Mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn fuhren die Männer der Wehr, die den Wagen bei der Firma Furtner und Ammer in Landau an der Isar abgeholt hatten, beim Gerätehaus vor. Viele Mitglieder der Stützpunktwehr, unter ihnen auch Kreisbrandinspektor Hubert Blödt, bereiteten den Ankömmlingen einen gebührenden Empfang.Nachdem das Vorgängerfahrzeug, bis 2009 als gemeindlicher Schulbus eingesetzt, inzwischen 18 Jahre alt ist und sich aufgrund der Fahrleistungen von über 260 000 Kilometer die Reparaturen häuften, musste es wegen technischer Defekte als Einsatzfahrzeug außer Dienst gestellt werden. Beim neuen Wagen wurde das Hauptaugenmerk speziell auf die Verwendung für das Einrichten einer Einsatzleitung, den Transport der Mannschaft und zur Versorgung, aber auch für Fahrten zur Atemschutzübungsstrecke gelegt.Das Fahrzeug ist im hinteren Bereich mit einem Funktisch ausgestattet, vier gegenüberliegende Sitze begünstigen das Arbeiten. Es enthält diverse Unterlagen, darunter Hydrant- und Feuerwehreinsatzpläne, Material für die Verkehrsabsicherung, einen Laptop mit Drucker, aber auch einen Stromerzeuger für die Energieeinspeisung. Das Fahrgestell mit komplettem feuerwehrtechnischen Ausbau kostet 69 000 Euro bei einer staatlichen Förderung von 16 300 Euro. Der Feuerwehrverein gibt eine Spende in Höhe von 1000 Euro für diese Ersatzbeschaffung.