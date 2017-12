Vermischtes Freudenberg

27.12.2017

Die Leitungsstelle der Krippe Hammermühlenkinder, deren Träger die Gemeinde Freudenberg ist, war neu zu besetzen. Bürgermeister Alwin Märkl begrüßte es sehr, mit Nina Rossow eine engagierte Nachfolgerin für Stefanie Strenzel gefunden zu haben. Bereits zum 1. Dezember hat sie ihren Dienst angetreten und wurde nun ganz offiziell in ihre Funktion eingeführt.

Rossow war vorher bei der BRK-Kinderkrippe Marienkäfer in Amberg beschäftigt und freut sich auf die neue Herausforderung in der Kinderkrippe in Freudenberg. Sie selbst hat eine besondere Verbindung zur Gemeinde Freudenberg, denn seit vielen Jahren besucht sie mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern das örtliche Freibad.In der kurzen Zeit als Leiterin der Kinderkrippe habe sie sich schon sehr gut eingelebt, sagte sie und lobte besonders die schönen Räumlichkeiten im Gemeindezentrum.