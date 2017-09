Vermischtes Freudenberg

22.09.2017

Aschach. Beeindruckt waren die Wallfahrer aus der Pfarrei Aschach-Raigering, als sie zum Abschluss einer Kloster- und Kirchenführung in Scheyern durch Auflegen des Heiligen Kreuzes gesegnet wurden. Bis heute gilt dieser Ritus genauso viel wie eine Pilgerreise nach Jerusalem. Bereits auf der Anreise zum oberbayerischen Wallfahrtsort stimmte man sich im Bus mit Liedern und Rosenkränzen auf den Tag ein. In der Basilika zelebrierte Pfarrer Eduard Kroher die Pilgermesse. Eine einstündige Führung durch das Kloster, das heute noch mit zwölf Patres besetzt ist, folgte. Die Benediktinerabtei Scheyern beherbergt nicht nur eine kostbare Bibliothek und ein byzantinisches Institut, dessen Ruf weit über Deutschlands Grenzen hinausreicht, sondern gibt jungen Menschen auch die Möglichkeit, einen höheren Bildungsabschluss zu erwerben. Die Tradition der Klosterbrauerei reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Am Nachmittag besuchte die Gruppe das Hopfenmuseum in Wolnzach. Von der Botanik bis zum Bierbrauen, vom Anbau bis zum Hopfenhandel, von der Geschichte bis zur Gegenwart, all dies wurde bei einer Führung erklärt. Das Bild zeigt die Wallfahrer bei der Besichtigung der Sakristei im Kloster Scheyern. Bild: sche