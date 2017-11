Vermischtes Freudenberg

20.11.2017

20.11.2017

Lintach. Der Volkstrauertag wurde zum Gedenken an die Toten und Gefallenen des Ersten Weltkriegs eingeführt. Von den Nationalsozialisten zu "Heldengedenktag" umbenannt, spreche man heute wieder vom Volkstrauertag, sagte Pfarrer Robert Kratzer beim Festgottesdienst in der Pfarrei Lintach. Trauer könne auch ein Weg zur Versöhnung sein, sagte der Geistliche.

Mit ihren Fahnenabordnungen brachten die örtlichen Vereine ihre Verbundenheit zum Ausdruck. 2. Bürgermeister Franz Weiß stellte in seiner Rede am Ehrenmal fest, dass der Volkstrauertag sich anbietet, im besonderer Weise an die Toten der Kriege, der Gewalt, des Terrors und der Vertreibungen zu denken. Weiß betonte aber auch, dass vom Volkstrauertag die Hoffnung auf Menschlichkeit und dauerhaften Frieden ausgehe. Im Namen der Gemeinde Freudenberg und der Reservistenkameradschaft Lintach, legte er zusammen mit dem Vorsitzenden der Reservistenkameradschaft Lintach, Wolfgang Richthammer, zum Gedenken an die Gefallenen der beiden Weltkriege eine Blumenschale am Denkmal nieder.Mit den Klängen des Lieds vom guten Kameraden, das Peter Göbl auf der Trompete spielte, endete die Gedenkfeier.