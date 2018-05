Vermischtes Freudenberg

02.05.2018

Paulsdorf. Zu einem Dankeschön-Essen hatte die Kirchenverwaltung Paulsdorf die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Kuratbenefiziums Paulsdorf in das Gasthaus Aschenbrenner eingeladen. An diesem Abend wurden auch langjährige Pfarrgemeinderatsmitglieder verabschiedet. Christine Schwarz vom Pfarrgemeinderat durfte mit allen ausscheidenden Mitgliedern viele Jahre zusammenarbeiten, deshalb hielt sie die Laudatio für die geschätzten Kolleginnen und bedankte sich bei allen für die gute und harmonische Zusammenarbeit.

Dazu gehörte ein kurzer Rückblick auf die Arbeit jedes ausscheidenden Mitglieds. Maria Schanderl und Maria Jäger gehörten jeweils acht Jahre, Erika Haller 16 und Waltraud Singer 36 Jahre dem Pfarrgemeinderat in Paulsdorf an. Margit Bernet wurde für ihren zwölfjährigen Dienst bei der Erstellung des regelmäßig erscheinenden Pfarrbriefes gedankt.Schwarz lobte auch Schanderl, die trotz ihrer neun Kinder immer Zeit für die anfallenden Arbeiten der Pfarrei hatte. Sie betreute unter andrem den Nachmittagskaffee der Senioren, half mit beim Fastensuppenessen kochen, beim Palmbuschen basteln und beim Erntedankaltar aufbauen. Jäger gestaltete jahrelang Kindergottesdienste. Haller organisierte Ausflüge, wie den Besuch des Kuhstallkaffees in Ilkhofen oder den Besuch des Bibelgartens in Köfering. Beim Fastensuppenessen kochen war sie die Meisterköchin.Singer gehörte seit Mai 1982 dem Pfarrgemeinderat an. Seither war sie viele Jahre Sprecherin und leitete die Sitzungen. Auch Regionaldekan Pfarrer Ludwig Gradl bedankte sich bei allen ausscheidenen Mitgliedern mit einer Urkunde und zollte ihnen Respekt für ihre Leistungen. Kirchenpfleger Theo Flierl überreichte jeweils einen Gutschein und einen Blumenstrauß. Zu einer konstituierenden Sitzung trafen sich auch die neu gewählten Mitglieder des Benefiziumsrats (früherer Pfarrgemeinderat). Pfarrer Gradl eröffnete die Sitzung mit einem Gebet. Auch Kaplan Adam Karolczak war anwesend. Nach einer Vorstellungsrunde nahm Gradl die Wahl vor. Christine Schwarz wurde zur Vorsitzenden und Stefanie Poeplau zur Schriftführerin gewählt. Danach plante das neue Gremium gleich die nächsten Monate.