02.01.2018

Aschach-Raigering. "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit" heißt das Leitwort der 60. Aktion Dreikönigssingen, bei der auch in der Pfarrgemeinde Aschach-Raigering die Sternsinger die frohe Botschaft von der Geburt Christi und den Segen "Christus Mansionen Benedicat - Christus segne dieses Haus" in die Häuser und Wohnungen bringen werden. Im Anschluss an den Neujahrsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Josef in Raigering sandte Pfarrer Eduard Kroher elf Gruppen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige aus. Er lobte dabei die Bereitschaft der Jugendlichen, das katholische Glaubenszeugnis hinauszutragen und Spenden für Gleichaltrige zu sammeln. Das diesjährige Motto will darauf aufmerksam machen, wie sehr Kinder unter gefährlicher, gesundheitsgefährdender und ausbeuterischer Arbeit leiden. So werden in diesem Jahr wieder über 40 Sternsinger in Raigering, Aschach, Immenstetten, Krumbach und der Greßmühle unterwegs sein. Bild: sche