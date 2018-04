Vermischtes Freudenberg

Paulsdorf. Seit mehr als 15 Jahren findet in der Pfarrei Paulsdorf ein Fastensuppenessen auf Spendenbasis statt. Der Erlös sowie die Einnahmen aus dem Palmbuschen-Verkauf kamen in diesem Jahr dem franziskanischen Hilfswerk Lafia zugute. Der Vorsitzende des Vereins ist Pater Janusz Wrobel vom Amberger Mariahilfberg-Kloster.

Aktuell unterstützt der Verein den Bau einer Grundschule in Kamerun. Für dieses Projekt spendete die Pfarrei Paulsdorf nun 520 Euro. Pater Janusz war vor kurzem selbst in Afrika. Er berichtete, dass das Schulgebäude bereits stehe. Bis zum 1. September sollen sechs Klassenzimmer fertig werden. PC-Raum, Bibliothek, Verwaltung und Lehrerzimmer sind geplant. Ebenso eine Küche und ein Essensraum. Ziel ist es, dass die Kinder mindestens einmal pro Woche ein warmes Mittagessen in der Schule bekommen. Der Bischof vor Ort plant auch einen Kindergarten.Pater Janusz reiste mit großem Gepäck an. Medikamente, Kleidung und Schuhe für die Kinder hatte er dabei. Er erzählte von strahlenden Kinderaugen und glücklichen Krankenschwestern und Ärzten.