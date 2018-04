Vermischtes Freudenberg

11.04.2018

Lintach. Sich weiterhin um eine lebendige, christliche Pfarrgemeinde zu bemühen, das hat sich der neue Pfarrgemeinderat von Lintach zur Aufgabe gemacht. Nachdem in der Pfarrei immerhin etwa die Hälfte der Berechtigen an der Wahl des neuen Pfarrgemeinderats teilgenommen hatte, wurden in der konstituierenden Sitzung die Verantwortungsbereiche besetzt. Neue Pfarrgemeinderatssprecherin ist Waltraud Glöckner. Als Stellvertreterin steht ihr Brunhilde Ram zur Seite. Die Aufgaben des Schriftführers übernimmt wie bisher Stefanie Bock. Für die finanziellen Angelegenheiten ist Brigitte Beer verantwortlich. Als Beisitzer fungieren Stefan Hartmann, Melanie Heil, Christian Heil und Tanja Wendl. Unterstützt wird der Pfarrgemeinderat von den Fachausschüssen für Senioren (Resi Fritsche), junge Familien (Ramona Beyerlein) sowie Ministranten- und Mesnerdienste (Petra Schneider, Christina Beer, Anja Swiderski und Katharina Koller). Eine lebendige Pfarrgemeinde braucht zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben viele Mitarbeiter, stellte Pfarrer Robert Kratzer fest und dankte allen, die Verantwortung übernehmen.