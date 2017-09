Polizei in Amberg ermittelt: Scheunen-Brand in Hiltersdorf

Vermischtes Freudenberg

19.09.2017

440

0 19.09.2017440

Hiltersdorf. Eine Scheune in Hiltersdorf (Kreis Amberg-Sulzbach) stand am Montagabend in Flammen. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 50.000 Euro. Verletzt wurde nach Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberpfalz niemand.

Anwohner bemerkten das Feuer in der Hiltersdorfer Hofstraße kurz vor Mitternacht. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand der etwa 10 mal 25 Meter große Schuppen laut den Beamten bereits komplett in Flammen. In der Halle waren Oldtimerfahrzeuge und -fahrräder gelagert. Der Brand zerstörte sowohl die Scheune als auch die gelagerten Gegenstände. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums mitteilte, liegen aktuell kein Hinweise auf Brandstiftung vor.