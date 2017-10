Vermischtes Freudenberg

04.10.2017

Klein, aber fein ist sie, die Pursrucker Kirwa. Die 16 Paare unter Regie von Kirwachef Markus Schäffer ließen es dabei so richtig krachen.

Pursruck. Bei dem Traditionsfest herrschte drei Tage lang Ausnahmezustand im Dorf für versetzten. Den letzten großen Arbeitseinsatz vor der Kirwa die Burschen und Ehemaligen, als sie am Samstagmorgen den von Gottlieb Schäffer gestiftete Baum aus dem Wald holten und ins Dorf brachten.Nach einem gemeinsamen Frühstück wurde das Wahrzeichen des Fests mit einer Girlande und Bändern geschmückt und am Nachmittag von den Burschen und vielen Helfern unter dem Kommando von Theo Schadl auf dem Festplatz aufgestellt. Am Samstagabend eröffnete Markus Schäffer zusammen mit Bürgermeister Alwin Märkl die Kirwa mit dem Bieranstich. Den Abend über heizte die Band Wöidarawöll den Gästen im Festzelt richtig ein.Der Sonntag begann mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche, auf den der Frühschoppen im Festzelt folgte. Am Nachmittag tanzten die Burschen und Moidln nach altem Brauch den Baum aus. Dabei sangen sie auch Gstanzln. Im Festzelt sorgte anschließend die Zoigl-Musi aus Aschach für zünftige Unterhaltung. Ein Höhepunkt des Abends war die Verlosung des Kirwabaums, der an Wolfgang Weigl aus Aschach ging.Am Montag brachen die Paare in aller Früh auf, um den Kirwabär Patrick Reng und die Kirwasau Markus Schäffer durch das Dorf zu treiben. Beide machten den ganzen Tag über mächtig Wirbel in der Ortschaft. Am Abend sorgte die Band Horrido-Express im Festzelt für einen gelungenen Kirwaausklang.