29.10.2017

33 Viertklässler der Freudenberger Grundschule absolvierten mit Erfolg die Radfahrprüfung. Mit sichtlichem Stolz nahmen sie in der Schulaula ihren Radl-Führerschein in Empfang. Zwei Mädchen und zwei Jungen wurden von den Polizeibeamten Horst Strehl und Harald Heselmann mit Ehrenwimpeln für ihre besonders guten Leistungen belohnt. Die Mädchen und Jungen der Klasse 4a waren von Lehramtsanwärter Tim Schöner auf die theoretische Prüfung vorbereitet worden, die der 4b von Klassenleiterin Manon Endres. Für den praktischen Teil der Ausbildung zeichneten Strehl und Heselmann verantwortlich. Sie trainierten mit den Viertklässlern im Verkehrsgarten der Kümmersbrucker Grund- und Mittelschule das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Lehrern wie Polizeibeamten galt der Dank von Schulleiterin Gabriele Krettner. Sie sprach von einem großen Tag für die Prüflinge und mahnte, das Erlernte im Straßenverkehr anzuwenden. Gleiches tat Horst Strehl, als er noch eine letzte Übungseinheit ankündigte - das Fahren in der Verkehrswirklichkeit auf Freudenbergs Straßen. "Das fühlt sich ganz anders an als das Fahren auf dem geschützten Verkehrsübungsplatz", sagte er. Nicht fehlen durfte Strehls eindringlicher Appell, beim Radfahren immer einen Helm aufzusetzen, "auch wenn es nur zehn Meter sind". Für die Sparkasse Amberg-Sulzbach gratulierte Daniel Ignatz den erfolgreichen Prüflingen und schenkte ihnen vor Wind und Kälte schützende Tücher. Abschließend wies Strehl darauf hin, dass die bei der Prüfung nicht erfolgreichen Kinder bei einem Nachholtermin eine zweite Chance erhalten. Zur bestandenen Prüfung gratulierten den Viertklässlern (hinten, von rechts): Polizeioberkommissar Horst Strehl, Schulleiterin Gabriele Krettner, Lehrerin Manon Endres, Polizeihauptkommissar Harald Heselmann sowie Kundenberater Daniel Ignatz von der Sparkasse. Bild: u