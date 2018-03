Vermischtes Freudenberg

02.03.2018

02.03.2018

Interessieren ihn die Bürgerspitalpläne - oder doch eher, was für Kinder geboten ist? Wahrscheinlich sind die Bilder in der Amberger Zeitung der Grund: Auf "seine" AZ will der fast dreijährige Ben aus Freudenberg jedenfalls nicht verzichten. Immer wenn er bei Oma Lore und Opa Heinz in Etsdorf ist, gehört die Printausgabe obligatorisch zum Frühstück dazu. Bild: anh