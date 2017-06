Vermischtes Freudenberg

13.06.2017

Pursruck. Die Schützengesellschaft D'Fensterbachtaler Pursruck besuchte ihren Freundschaftsverein in Nordhorn, bestehend aus den Schützen Frensdorf und Kloster Frenswegen, nahe der holländischen Grenze, der sein großes Schützenfest feierte. Eine Abordnung von 35 Pursruckern machte sich auf den 650 Kilometer weiten Weg. Im Rathaus wurden sie von Bürgermeister Thomas Berling mit Musik empfangen, wo es auch Geschenke gab. Abends feierte man im Festzelt. Am nächsten Morgen nach dem Frühschoppen mit einem Blasorchester fand ein Gastkönigsschießen statt, bei dem auf einen Adler aus Holz gezielt wird, der in zehn Metern Höhe hängt. Es war Max Donhauser, der den kompletten Vogel abschoss, und damit König wurde. Zu seiner Königin erkor er Michaela Schäffer. Bei herrlichem Sommerwetter war nachmittags auf dem Festplatz eine riesige Kaffeetafel vorbereitet, ehe am Abend die Gastgeber ihre Würdenträger proklamierten. Der dritte Tag begann mit einem gut besuchten Frühschoppen im Festzelt, bei dem bei einer fidelen Gerichtssitzung einige lustige Schandtaten und Begebenheiten kundgetan wurden. Nach einer langen Abschiedszeremonie traten die Pursrucker Schützen wieder die Heimreise an. Geplant ist, dass im Herbst die Nordhörner zu einem Gegenbesuch in die Oberpfalz kommen. Bild: exb