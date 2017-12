Vermischtes Freudenberg

27.12.2017

Paulsdorf. Am Schießen auf die Bauernscheibe nahmen bei der Schützengesellschaft Paulsdorf 17 Mitglieder teil. In den Kategorien frei stehend und aufgelegt mussten zehnmal drei Schuss abgegeben werden. Die zehn besten Serienteiler wurden nach einem bestimmten Modus addiert. Im frei stehenden Schießen siegte Ingrid Singer mit einem Gesamtteiler von 1336. Sie schoss auch den besten Einzelteiler mit 12,0. Es folgten Sigrid Schörner mit 1393,2 und Christian Schörner mit 1439,5. Aufgelegt kam Vitus Reichl mit einem Gesamtteiler von 1128,6 auf den 1. Platz. Er schoss in dieser Kategorie auch den besten Einzelteiler mit 28,1. Platz zwei belegte Stefanie Richter mit 1554,6, gefolgt von Robert Aschenbrenner mit einem Gesamtteiler von 1594,3.