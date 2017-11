Vermischtes Freudenberg

30.11.2017

Lintach. An St. Martin, der seine Kleider geteilt hat, nahmen sich die Mädchen und Buben des Kindergartens St. Walburga in Lintach ein Beispiel. Um Kindern in Not helfen zu können, wandten sie sich zusammen mit den Mitarbeiter des Horts an das christliche Hilfswerk ORA international. Aufgabe und Ziel dieser Organisation ist es, weltweit bedürftigen Kindern und ihren Familien nachhaltig zu helfen und deren Lebensumfeld zu verbessern. Die Schützlinge von St. Walburga nahmen sich vor, dieses Vorhaben zu unterstützen und spendeten eigene Kinderkleidung für die Organisation. Gisela Wiesnet aus Lintach, die enge Kontakte zu ORA international unterhält, reichte zusammen mit den Kindern die Sachen weiter. Die Kleidung geht an hilfsbedürftige Kinder in den östlichen Ländern, sagte Wiesnet.