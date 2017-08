Vermischtes Freudenberg

09.08.2017

3

0 09.08.2017

Sportlerehrung in Freudenberg: Bürgermeister Alwin Märkl hatte extra das Goldene Buch der Gemeinde mitgebracht, als sich die erfolgreichsten Teams des SV Freudenberg im Sportheim trafen. Dem Verein machte in der vergangenen Saison vor allem die erste Herrenmannschaft im Tennis alle Ehre. Als Neuling in der Kreisklasse II angetreten, schaffte das Team auf Anhieb den Aufstieg in die Kreisklasse I. Lob und Anerkennung gab es auch für die E-Jugend der Spielgemeinschaft Freudenberg-Paulsdorf-Kemnath im Fußball. Die Nachwuchskicker wurden mit 30 Punkten in zehn Spielen Meister in der Gruppe Süd. Den gleichen Titel verbuchte die D-Jugend. Sie wurde Meister in der Kreisklasse mit 25 Punkten in zehn Spielen. Nach dem Eintrag in das Goldene Buch spendierte Bürgermeister Märkl für die Kinder noch ein Eis. Das Bild zeigt die erfolgreichsten Mannschaften des SV Freudenberg zusammen mit ihren Trainern und Betreuern sowie Vorsitzendem Christian Straller (hinten, Sechster von links) und Bürgermeister Alwin Märkl (hinten, Achter von links). Bild: gri