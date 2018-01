Sternsinger in der Pfarrei Lintach

Vermischtes Freudenberg

09.01.2018

0

0 09.01.2018

Lintach. Auch die Sternsinger aus der Pfarrei Lintach unterstützten das Kindermissionswerk, das unter anderem versucht, weltweit junge Menschen in ärmeren Ländern vor Kinderarbeit zu schützen. Die Jugendlichen zogen mit ihrem Stern von Haus zu Haus, um Spenden zu sammeln und an den Haustüren den Schriftzug "Christus mansionem benedicat" ("Christus segne dieses Haus") anzubringen. "Die Sterndeuter, wie sie seinerzeit genannt wurden, folgten ebenfalls einem Stern, der sie zum Kind nach Bethlehem führte", erinnerte Pfarrer Robert Kratzer an die Entstehungsgeschichte der Aktion. Das Bild zeigt ihn inmitten der Sternsinger vor der Krippe bei der Pfarrkirche. Bild: jow