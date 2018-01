Vermischtes Freudenberg

09.01.2018

Paulsdorf. In den vergangenen Tagen waren die Paulsdorfer Ministranten in den Ortsteilen des Kuratbenefiziums unterwegs und trugen die weihnachtliche Botschaft zu den Menschen. Unter dem Leitwort "Segen bringen, Segen sein" lautete das Motto der Sternsingeraktion "Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit".

Zum Hochfest der Erscheinung des Herrn zog Pfarrer Maciej Kolanowski gemeinsam mit den Paulsdorfer Sternsingern in die Pfarrkirche ein. In dem festlichen Gottesdienst, den die Sternsinger aktiv mitgestalteten, ging der Geistliche in seiner Predigt auf die besondere Bedeutung der Dreikönigsgaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe, ein.Der Pfarrer bedankte sich bei den Sternsingern für ihren Dienst. Besonders würdigte er die Bereitschaft der Jugendlichen, ihre Freizeit für diesen guten Zweck zu opfern. Bei der Aktion kam in Paulsdorf in diesem Jahr die stolze Summe von 1182 Euro zusammen.