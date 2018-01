Vermischtes Freudenberg

09.01.2018

09.01.2018

Pursruck. Während des Gottesdiensts am Heiligdreikönigtag segnete Pfarrer Robert Kratzer die Sternsinger der Pfarrei St. Ursula und sandte sie aus. Die elf Mädchen und Jungen gingen in zwei Gruppen in den Ortschaften Pursruck und Schwand von Haus zu Haus und sammelten für einen guten Zweck. An die Türen schrieben sie den Segensspruch "20*C+M+B*18" ("Christus segne dieses Haus") und verbreiteten Weihrauchduft in den Wohnungen. "Der Caspar, Melchior und Balthasar wünschen allen ein guats neis Johr", trugen sie vor. Zum Abschluss lud Gertraud Heinrich die Sternsinger zum Mittagessen ein.