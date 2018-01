Vermischtes Freudenberg

18.01.2018

7

0 18.01.2018

Ein echter Brieftauberer muss zwei Dinge pflegen: den Taubenschlag und den Stammtisch. Das wissen die Jungs vom Verein Luftbote Johannisberg längst. Dieser Tage haben sie wieder beides zusammengebracht.

Vorsitzender Berthold Demleitner traf sich mit den Mitgliedern im Gasthaus Dotzler, um die erfolgreichsten Züchter des Jahres 2017 zu ehren. Er durfte sich die Lorbeeren quasi selbst verleihen, denn die Schlaggemeinschaft Franz und Berthold Demleitner errang im vergangenen Jahr 51 Preise, ihre Tauben absolvierten insgesamt 17 631 Kilometer bei den Preisflügen. Platz zwei ging an Horst Ignatz mit 14 Preisen und 5422 Flugkilometern.Bei den Jungflugmeistern ein ähnliches Bild: Erster wurde die Schlaggemeinschaft Demleitner (12 Preise/1432 Kilometer), Platz zwei belegte Horst Ignatz (10/1365). Der von der Gemeinde Freudenberg gestiftete Wanderpokal ging an die Schlaggemeinschaft Demleitner. Da gab es Grund zum Feiern in der Wirtsstube. Mit einem Limo stieß das jüngste Vereinsmitglied mit an: der Zweitklässler Luis Scharl.