Vermischtes Freudenberg

29.11.2017

1

0 29.11.2017

Paulsdorf. Gut besucht war die Saisonabschlussfeier des TC Paulsdorf. Nach einem Essen, das der Verein als Dank für die Unterstützung im abgelaufenen Jahr spendierte, gab Vorsitzender Johann Demleitner zunächst einen Überblick über die Sparte.

Die Mitgliederzahl ist mit 120 nahezu konstant geblieben. Wesentlich dazu bei trägt die Zusammenarbeit mit der Tennisschule Break Point und dem Kindertennisland. Insgesamt gehören derzeit 36 Kinder und Jugendliche dem Verein an. Der neu errichtete Kindertennisplatz findet große Akzeptanz. Für langjährige Treue wurden Lisbeth Jäger, Irene Koch, Wolfgang Aschenbrenner und Wolfgang Bernet als Mitglieder des Jahres ausgezeichnet.In seinem Jahresrückblick ging Demleitner auch auf die vielfältigen Aktivitäten abseits des Tennisbetriebs ein. Darunter waren das Skiwochenende in Ladis oder eine Winterwanderung mit Bosseln von Lintach auf die Schmie-Alm. Die bayerischen Meister im Beach- Tennis, Irene Koch, Claudia Demleitner und Michael Sander, wurden durch den Landkreis geehrt.Bei den Erwachsenen schafften die Damen 30 erneut den Aufstieg in die Landesliga. Die Herren 40 und 50 traten in Spielgemeinschaft mit dem TC Kümmersbruck an und belegten in den Bezirksligen jeweils den 4. Platz. Das Kindertenniscamp mit Zeltlager war wieder gut besucht. Meisterschaften für Kinder und Erwachsene wurden ausgetragen.