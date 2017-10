Vermischtes Freudenberg

Lintach. Obwohl die Dorferneuerung in Lintach kurz vor dem Abschluss steht, wurde nochmals eine Maßnahme eingebracht, deren Umsetzung den Teilnehmern äußerst wichtig ist: ein Gehweg durch die Ortschaft. Bei der Versammlung fanden auch Vorstandswahlen statt.

Das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) hatte zu der Zusammenkunft in das Gasthaus Rehaber eingeladen. Als Vertreter des ALE informierte Thomas Hahn in seinem kurzen Rückblick über die bisher abgeschlossenen Maßnahmen im Zuge der Dorferneuerung. Besondere Schwerpunkte waren die Gestaltung des Dorfplatzes und das Versetzen des Kriegerdenkmals. Geplant sind noch Projekte zum Hochwasserschutz. Dazu ist noch Grunderwerb nötig, und auch die Sanierung der Staatsstraße 2399 spielt eine wichtige Rolle. Alexander Lukas (ALE) zeigte die Aufgaben und Organisation des Amtes für Ländliche Entwicklung auf. Die fünf Vorstands- und fünf Ersatzmitglieder der Teilnehmergemeinschaft wurden gewählt.Zum Schluss wies Hans Schwarz nochmals auf die Notwendigkeit eines verkehrssicheren Gehwegs durch den Ort Lintach hin. Der Bürgersteig sei bereits zu Beginn im Jahr 2003 mit in die Maßnahme eingebunden worden, dann aber wegen der steten Verzögerung des Staatsstraßen-Ausbaus zwischen Lintach und Raigering anscheinend in Vergessenheit geraten, sagte er.Alle Anwesenden waren der Meinung, dass ein solch sicherer Verkehrsweg durch die Ortschaft Lintach mindestens die gleiche Priorität haben müsse wie der Hochwasserschutz. Hierfür ist die Einbindung des Staatlichen Straßenbauamts erforderlich. Bürgermeister Alwin Märkl versprach, in dieser Sache nochmals Kontakt mit der Behörde aufzunehmen.