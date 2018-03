Vermischtes Freudenberg

29.03.2018

Bei regennasser Fahrbahn kam am Mittwochabend, 28. März, ein 28-Jähriger von der Straße ab und überschlug sich. Gegen 19.45 Uhr war der Amberger mit seinem Golf auf der Straße 2040 von Nabburg nach Amberg unterwegs. Am Ortsanfang von Paulsdorf landete er schließlich in der Böschung.

Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in das Klinikum St. Marien in Amberg. Die Polizei schätzt den Totalschaden am Fahrzeug auf etwa 10000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Freudenberg-Wutschdorf und Hiltersdorf. Die Ortsdurchfahrt war nach dem Unfall gesperrt, der Verkehr wurde im Ort umgeleitet.