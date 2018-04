Vermischtes Freudenberg

12.04.2018

Traglhof. Relativ glimpflich ist ein Unfall am Mittwochnachmittag bei Traglhof (Gemeinde Freudenberg) ausgegangen.

Passiert ist er, als ein Landwirt (36) gegen 13 Uhr mit seinem Traktor auf der Kreisstraße AS 29 von Weiher Richtung Traglhof unterwegs war. Die Polizei vermutet, dass ihn ein "schleichender Platten hinten links" aus der Bahn geworfen hat: In einer abschüssigen Linkskurve kam der Bulldog ins Schlingern, der 36-Jährige verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug, das daraufhin umkippte. Dabei wurde der Fahrer verletzt. Ein Notarzt versorgte ihn. Im Einsatz waren neben dem Roten Kreuz auch die First Responder aus Freudenberg und die Feuerwehr Freudenberg-Wutschdorf.