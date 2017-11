Vermischtes Freudenberg

19.11.2017

Aschach. Eine große Trauergemeinde nahm Abschied von Pfarradministrator und Studiendirektor a. D. Albert Schlaffer, der im Alter von 85 Jahren plötzlich verstorben war. Die Pfarrei Aschach-Raigering und viele seiner Weggefährten begleiteten einen Seelsorger auf seinem letzten Weg, der im nächsten Jahr sein 60-jähriges Priesterjubiläum hätte feiern können.

Zum Trauergottesdienst in der Pfarrkirche St. Josef in Raigering hatten sich neben Pfarrer Eduard Kroher weitere 14 Mitbrüder um den Altar versammelt. Der Kirchenchor aus Schirmitz unter Leitung von Wolfgang Ziegler, Christian Farnbauer an der Orgel und Kathrin Ehrnsberger mit der Geige übernahmen die musikalische Gestaltung des Requiems. Dekan Johannes Lukas aus Weiden blickte in seiner Predigt auf das erfüllte Leben des Verstorbenen zurück. Neben seinem Engagement im Lehrberuf sei dieses vom priesterlichen Dienst geprägt gewesen. Schlaffer habe bereitwillig in den Pfarreien des Dekanats ausgeholfen, habe stets ein offenes Ohr gehabt und gerne geholfen, wo er gebraucht worden sei.Daneben sei Albert Schlaffer die Verbandsseelsorge ein großes Anliegen gewesen. "38 Jahre war er geistlicher Beirat des DJK-Kreisverbands Weiden. Dabei erwies er sich als großes Verfechter des Flair-Play-Gedankens und des sportlichen Miteinanders", würdigte der Dekan.Domdekan Prälat Johannes Neumüller übermittelte die Anteilnahme des Bischöflichen Ordinariats. Er skizzierte den Lebenslauf von Albert Schlaffer. Viele Jahre habe er als Seelsorger in der Pfarrei und als Lehrer in der Schule gewirkt. "Priesterdienst ist Freude und manchmal auch Last, wenn auch oft eine befreiende", so habe es der Verstorbene selbst anlässlich eines Priesterjubiläums ausgedrückt. In den vielen Jahren des Religionsunterrichts habe er auf die Fragen der jungen Menschen eingehen, sie führen und leiten müssen. "Die Frohbotschaft weiterzusagen, weiterzutragen und mit seinem Leben zu bezeugen, das war die Mitte seines priesterlichen Lebens", betonte der Prediger . Nach seiner Pensionierung galt nach wie vor für ihn, so sagte er es einmal, "das R, das für in Reichweite bleiben steht, nicht für Ruhestand".Stellvertretend für den Priesterweihekurs 1958 sprach Pfarrer i. R. Willibald Spießl. 47 junge Männer hatten damals, vor 59 Jahren, am Weihealtar vor Gott "Ich bin bereit" gesprochen. Davon leben heute noch 17. Pfarrer Thomas Stohldreier aus Schirmitz, wo der Geistliche seinen Wohnsitz hatte, bedankte sich für die Unterstützung. Schlaffer habe stets am Leben der Pfarrei aktiv teilgenommen. Wie Pfarrer Arnold Pirner aus Luhe anklingen ließ, hinterlasse Schlaffer eine Lücke, die es zu schließen gelte.In tiefer Trauer nahmen auch die Feuerwehr und der Katholische Burschenverein Aschach Abschied von Albert Schlaffer. Das Kemnather Buchbergecho spielte einen Trauermarsch, als Feuerwehrleute den Sarg zu seiner letzten Ruhestätte auf dem Aschacher Friedhof trugen. Die geistlichen Mitbrüder verabschiedeten sich am offenen Grabe mit dem Lied "Salve Regina".