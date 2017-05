Vier Erstkommunikanten in der Pfarrei Paulsdorf

31.05.2017

Paulsdorf. Einen feierlichen Tag erlebten die vier Erstkommunikanten in der Pfarrei Paulsdorf. Unter dem Motto "Auf Jesu Spuren" hatten sie sich über Monaten auf diesen festlichen Tag vorbereitet. Sie durften selbst Brot backen, bastelten Palmbuschen für den Palmsonntag und gestalteten das Plakat für den Vorstellungsgottesdienst mit.

Unter festlicher Orgelmusik zogen die Erstkommunikanten in die voll besetzte Kirche ein und gestalteten aktiv den Gottesdienst mit, indem sie die Kyrie-Rufe und die Fürbitten vortrugen. Auch die Gaben brachten sie zum Altar. Kaplan Adam Karolczak ging in seiner Predigt auf das Motto dieses Tages ein. Jesus habe den Armen geholfen, man solle es ihm gleichtun. Die Kommunion bedeute Gemeinschaft mit Gott. Er lud die Kinder zur Begegnung mit Jesus im sonntäglichen Gottesdienst ein. Er erklärte den Schatz der Kommunion.Jedes Kind erhielt als Andenken an diesen Tag von Kaplan Karolczak ein Glasbild mit dem jeweiligen Namenspatron. Der Kommunionausflug geht nach Fahrenberg mit Dankgottesdienst, Wanderung nach Pleystein und Fahrt zum Monte Kaolino.