Volkstrauertag in der Pfarrei Paulsdorf

20.11.2017

Paulsdorf. Der Gefallenen und Verstorbenen beider Weltkriege gedachte die Pfarrei Paulsdorf am Volkstrauertag. Fahnenabordnungen der Vereine und viele Gläubige nahmen an der Feier am Ehrenmal teil, die von der Familie Schanderl mit Blasmusik umrahmt wurde.

Krieger- und Soldatenvereinsvorsitzender Albert Felbinger erinnerte daran, dass sich Deutschland vor 100 Jahren im Ersten Weltkrieg mit Frankreich einen erbitterten Kampf geliefert habe mit zahllosen Toten auf beiden Seiten. Aus der Pfarrei Paulsdorf hätten 20 junge Männer ihr Leben gelassen. Im Zweiten Weltkrieg seien 44 Männer gefallen. Felbinger gedachte auch "der millionenfach Ermordeten, die wegen Verblendung sinnlos ihr Leben verloren, aber auch der Opfer von Vertreibung, Hass und Terror". Ebenso galt sein Mitgefühl den Angehörigen von Soldaten, die in den vergangenen Jahren die bei Einsätzen für den Frieden umgekommen waren. Als Zeichen der Anteilnahme legte er einen Kranz nieder.Vorausgegangen war ein Gottesdienst, den Pfarrer Josef Frey zelebrierte. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs seien zwar 72 Jahre vergangen, aber die Kriege und Unruhen reichten bis in die heutige Zeit, sagte der Geistliche. Deshalb ermahnte er zum Frieden.